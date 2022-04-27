В Тюмени закрывается магазин спорттоваров Decathlon на Федюнинского

Приостановку работы пока называют временной, но предварительные сроки простоя не называются. Сейчас магазин распродаёт остатки спортивных товаров, он находится в в ТЦ «Орион» на улице Федюнинского, 43. Между тем в РФ пока сохраняется возможность заказать продукцию Decathlon онлайн. В Санкт-Петербурге несколько магазинов сети закроются с 16 мая, сообщается в официальной группе организации в ВК.