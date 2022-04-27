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В Тюмени закрывается магазин спорттоваров Decathlon на Федюнинского

27 апреля 12:51
Фото: Вконтакте
В Тюмени с 11 мая закрывается магазин спорттоваров Decathlon. По данным представителей компании, сеть столкнулась с перебоями в поставках товаров. На данный момент официальная группа Decathlon в ВК уже закрыта.

Приостановку работы пока называют временной, но предварительные сроки простоя не называются. Сейчас магазин распродаёт остатки спортивных товаров, он находится в в ТЦ «Орион» на улице Федюнинского, 43. Между тем в РФ пока сохраняется возможность заказать продукцию Decathlon онлайн. В Санкт-Петербурге несколько магазинов сети закроются с 16 мая, сообщается в официальной группе организации в ВК.

Стоит отметить, что Decathlon поставляла на российский рынок около 20 000 видов спортивных товаров, в штате фирмы в РФ работает более 2,5 тысяч человек.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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