В Тюмени стартуют акарицидные обработки

«Звездный» 2-я очередь- миллиарды клещей и во дворах и вокруг.Каждый день с собаки снимаю ни по разу. По газонам не гуляем. На заявки УК отвечает, что ещё рано проводить обработку», Наталия И. в паблике VK Подслушано Тюмень Мыс Тарманы.