В Тюмени стартуют акарицидные обработки

А именно: скверы Прощания, Мужества, Тружеников тыла, 30-летия Победы, 65-летия Победы, Сибирских кошек, Солнца, Сибирский, Машарова, Борцов Революции, Дьяконова-Дьяченкова, площади Памяти, Губкина.
В приоритете также Цветной бульвар, Заречный парк, скверы Мелиораторов и Серебряные ключи, зелёные зоны у Войновского пруда и по дороге к Лесному пруду, зоны отдыха в городских лесах, Гилёвской роще. Кладбища.
В комитете здравоохранения Тюмени отмечают, что для проведения акарицидной обработки необходимы благоприятные погодные условия — отсутствие осадков. В противном случае ее эффективность значительно сокращается. В этом году первый этап противоклещевой обработки будет проведен с 28 апреля по 20 мая, через 15-20 дней стартует второй.
Между тем, в социальных сетях тюменцы уже нетерпением ждут акарицидных обработок и жалуются на то, что клещей на прогулках цепляют и дети, и животные.
«Звездный» 2-я очередь- миллиарды клещей и во дворах и вокруг.Каждый день с собаки снимаю ни по разу. По газонам не гуляем. На заявки УК отвечает, что ещё рано проводить обработку», Наталия И. в паблике VK Подслушано Тюмень Мыс Тарманы.
По мнению горожан, обработки надо начинать проводить сразу после таяния снега.