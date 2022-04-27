В Тюмени резко вырос спрос на расчетные счета в несанкционных банках

Дополнительно подогревает интерес тот факт, что до 1 июня 2022 года новые клиенты из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получают бесплатное онлайн-открытие и ведение счета в иностранной валюте на 2 месяца. При этом для всех клиентов бесплатно проводится постановка контракта на учет через интернет-банк.
«Чаще всего за расчетными счетами к нам обращаются предприятия строительной отрасли, занятые в логистике и авиаперевозках. Впрочем, каких-либо отраслевых ограничений и предпочтений у нас нет, комментирует Марина Петрова. – Также у нас вырос спрос на валютные счета – в 3 раза за март-апрель. Это объяснимо: мы, как и раньше, работаем с международной межбанковской системой SWIFT. Кроме того, Абсолют банк использует и альтернативные каналы – оперативно подключился к Системе передачи финансовых сообщений Банка России – СПФС».
По данным управляющего Абсолют банка в Тюмени, клиенты и сегодня могут без ограничений осуществлять операции в иностранной валюте и российских рублях, открывать и вести счета в долларах США, евро, фунтах, казахстанских тенге, китайских юанях, японских иенах. Причем для контрактов на сумму до 200 000 рублей не требуются документы. Валютные платежи проходят в штатном режиме.
Увеличился спрос не только на расчетные и валютные счета, но и на зарплатные проекты. В первые три месяца 2022 года выпуск зарплатных карт в Абсолют Банке в Тюмени увеличился в 2 раза. В апреле динамика сохраняется. По словам Марины Петровой, компаниям, выбирающих банк для зарплатного проекта, сегодня важно отсутствие ограничений по минимальному количеству сотрудников, нулевая комиссия за зачисление заработной платы, бесплатное снятие наличных в любом банкомате РФ и проценты на остаток на счете.