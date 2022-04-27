В Тюмени резко вырос спрос на расчетные счета в несанкционных банках

«Чаще всего за расчетными счетами к нам обращаются предприятия строительной отрасли, занятые в логистике и авиаперевозках. Впрочем, каких-либо отраслевых ограничений и предпочтений у нас нет, комментирует Марина Петрова. – Также у нас вырос спрос на валютные счета – в 3 раза за март-апрель. Это объяснимо: мы, как и раньше, работаем с международной межбанковской системой SWIFT. Кроме того, Абсолют банк использует и альтернативные каналы – оперативно подключился к Системе передачи финансовых сообщений Банка России – СПФС».