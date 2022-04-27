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В Тюмени на пешеходном переходе улицы Андрея Бушуева машина сбила ребенка

27 апреля 15:49
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени 27 апреля на пешеходном переходе по улице Андрея Бушуева сбили ребёнка. Медпомощь малышу не потребовалась, сообщают очевидцы, на место инцидента вызвали сотрудников Госавтоинспекции.

Жители района сообщают в комментариях, что на данном перекрестке постоянно случаются аварии. В результате ДТП, ребенок получил небольшие травмы.

«Скорая уехала без сирены, она была на месте около 40 минут»говорят очевидцы.

Сегодня в областной столице в час пик зафиксировано 8 дорожных происшествий, серьёзных ДТП не зарегистрировано. Вечерние пробки на Московском тракте снова растянулись на 3 километра. На Салаирском тракте у деревни Решетниково было перекрыто движение из-за ландшафтного пожара, видимость упала до 400 метров. На место ЧП вызвали МЧС.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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