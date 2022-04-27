В Тюмени на пешеходном переходе улицы Андрея Бушуева машина сбила ребенка

Сегодня в областной столице в час пик зафиксировано 8 дорожных происшествий, серьёзных ДТП не зарегистрировано. Вечерние пробки на Московском тракте снова растянулись на 3 километра. На Салаирском тракте у деревни Решетниково было перекрыто движение из-за ландшафтного пожара, видимость упала до 400 метров. На место ЧП вызвали МЧС.