В Тюмени на пешеходном переходе улицы Андрея Бушуева машина сбила ребенка

Жители района сообщают в комментариях, что на данном перекрестке постоянно случаются аварии. В результате ДТП, ребенок получил небольшие травмы.
«Скорая уехала без сирены, она была на месте около 40 минут»говорят очевидцы.
Сегодня в областной столице в час пик зафиксировано 8 дорожных происшествий, серьёзных ДТП не зарегистрировано. Вечерние пробки на Московском тракте снова растянулись на 3 километра. На Салаирском тракте у деревни Решетниково было перекрыто движение из-за ландшафтного пожара, видимость упала до 400 метров. На место ЧП вызвали МЧС.