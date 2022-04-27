В Тюмени на Первомай автобусы пойдут в обход центра города

С 16 часов дня и до позднего вечера в воскресенье, 1 мая, будет перекрыто движение на нескольких центральных улицах города. В частности, закроют дорогу на улице Республики на участке от Перекопской до Луначарского, улице Ленина — от Республики (створ) до Перекопской; улице Береговой — на участке от Щербакова до Поперечной; улице Красноармейской — от Береговой до Заозерной; улице Поперечной — на участке от Береговой до Заозерной.