В Тюмени на Первомай автобусы пойдут в обход центра города

С 16 часов дня и до позднего вечера в воскресенье, 1 мая, будет перекрыто движение на нескольких центральных улицах города. В частности, закроют дорогу на улице Республики на участке от Перекопской до Луначарского, улице Ленина — от Республики (створ) до Перекопской; улице Береговой — на участке от Щербакова до Поперечной; улице Красноармейской — от Береговой до Заозерной; улице Поперечной — на участке от Береговой до Заозерной.
На период перекрытия автобусы будут ходить по маршруту объезда, сообщает МКУ «Тюменьгортранс».
4 и 6 мая, в дни проведения репетиций торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра в честь Дня Победы в Тюмени также будет частично перекрыто движение на центральных улицах
4 мая с 19.00 до 21.00 на улице Республики — от Профсоюзной до Первомайской; 6 мая с 19.00 до 21.00 на улице Республики — от Профсоюзной до Челюскинцев.
Ранее "Наш Город" писал, что жители Тюменской области в этом году будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. 30 апреля в РФ тоже будет нерабочим днём.