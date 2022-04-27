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В Тюмени на Первомай автобусы пойдут в обход центра города

27 апреля 06:19
Фото: Тюмень-наш дом
В Тюмени изменится схема движения общественного транспорта в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и Труда.
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Тюмень

С 16 часов дня и до позднего вечера в воскресенье, 1 мая, будет перекрыто движение на нескольких центральных улицах города. В частности, закроют дорогу на улице Республики на участке от Перекопской до Луначарского, улице Ленина — от Республики (створ) до Перекопской; улице Береговой — на участке от Щербакова до Поперечной; улице Красноармейской — от Береговой до Заозерной; улице Поперечной — на участке от Береговой до Заозерной.

На период перекрытия автобусы будут ходить по маршруту объезда, сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

4 и 6 мая, в дни проведения репетиций торжественного прохождения войск, парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра в честь Дня Победы в Тюмени также будет частично перекрыто движение на центральных улицах

4 мая с 19.00 до 21.00 на улице Республики — от Профсоюзной до Первомайской; 6 мая с 19.00 до 21.00 на улице Республики — от Профсоюзной до Челюскинцев.

Фото: Тюмень-наш дом

Ранее "Наш Город" писал, что жители Тюменской области в этом году будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. 30 апреля в РФ тоже будет нерабочим днём.

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