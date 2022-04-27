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В Тюмени «Газпром» ищет маляра без опыта на зарплату 180 000 в месяц

27 апреля 13:29
Фото: 1Mi
Предприятиям «Газпрома» нужен разнорабочий-маляр для работы на вахте. Ему обещают зарплату до 180 000 рублей при этом опыт работы значения не имеет. Рабочий-отделочник может рассчитывать на 120 000 в месяц, нового сотрудника обучат за счёт компании.

Представители нефтегазовой компании подчёркивают, что могут нанять сотрудников без опыта работы. Им предоставляется соцпакет, обучение. Выдаётся удостоверение гособразца.

В обязанности разнорабочего-маляра входит «гидроизоляция бетонных конструкций (изолировщик), покраска металлоконструкций».

Фото: Авито

Стоит отметить, что в объявлении о найме рабочих-отделочников указано, что компанию интересуют сотрудники с опытом работы в строительных организациях, водители категории «С», монтажники.

Между тем, соискатели отмечают, что у крупных компаний есть практика публиковать подобные вакансии, а на место брать нужных им людей (родственников).

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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