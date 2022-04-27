В Тюмени «Газпром» ищет маляра без опыта на зарплату 180 000 в месяц

Представители нефтегазовой компании подчёркивают, что могут нанять сотрудников без опыта работы. Им предоставляется соцпакет, обучение. Выдаётся удостоверение гособразца.
В обязанности разнорабочего-маляра входит «гидроизоляция бетонных конструкций (изолировщик), покраска металлоконструкций».
Стоит отметить, что в объявлении о найме рабочих-отделочников указано, что компанию интересуют сотрудники с опытом работы в строительных организациях, водители категории «С», монтажники.
Между тем, соискатели отмечают, что у крупных компаний есть практика публиковать подобные вакансии, а на место брать нужных им людей (родственников).