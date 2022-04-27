В среду в Тюмени резко усилится ветер и немного потеплеет

Температура воздуха днём составит около + 20 градусов, день будет пасмурным. Скорость ветра повысится до 5-10 метров в секунду. Влажность снизится до 56%, осадков в областной столице не ожидается.
Штормовой ветер прогнозируют синоптики в четверг. С 11 до 20 часов возможны порывы до 15 м/с, вечером ожидается дождь. Влажность около 80%, атмосферное давление будет ниже нормы. Температура воздуха днём + 22 градусов.
Резкое похолодание до + 12 ждёт жителей Тюмени в пятницу. Скорость северного ветра снизится до 2-4 метров в секунду. Влажность около 70%, день будет пасмурным. Существенных осадков не ожидается.
Ясная погода ждёт тюменцев в конце недели, но похолодает до + 10. Ожидаются небольшие осадки.