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В среду в Тюмени резко усилится ветер и немного потеплеет

27 апреля 01:03
Фото: 1Mi
В среду в Тюмени немного потеплеет и усилится ветер, сообщает Гисметео.

Температура воздуха днём составит около + 20 градусов, день будет пасмурным. Скорость ветра повысится до 5-10 метров в секунду. Влажность снизится до 56%, осадков в областной столице не ожидается.

Штормовой ветер прогнозируют синоптики в четверг. С 11 до 20 часов возможны порывы до 15 м/с, вечером ожидается дождь. Влажность около 80%, атмосферное давление будет ниже нормы. Температура воздуха днём + 22 градусов.

Резкое похолодание до + 12 ждёт жителей Тюмени в пятницу. Скорость северного ветра снизится до 2-4 метров в секунду. Влажность около 70%, день будет пасмурным. Существенных осадков не ожидается.

Ясная погода ждёт тюменцев в конце недели, но похолодает до + 10. Ожидаются небольшие осадки.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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