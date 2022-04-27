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Тюменская школьница пожаловалась губернатору на протекающую крышу

27 апреля 07:20
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Оперативный ответ поступил на жалобу тюменской школьницы на протекающую крышу в лицее № 93 под постом губернатора региона Александра Моора в сети VK. На комментарий девочки ответили представители городской администрации.

Под сообщением Моора в соцсети, где он рассказал о визите в Физико-математическую школу, девушка пожаловалась и на щели в деревянных окнах и холод в здании зимой из-за сквозняков. Также школьница попросила главу области подарить лицею 6 микрофонов, чтобы отрепетировать концертное выступление, которое пройдет на городской площади 6 мая в рамках открытого урока Памяти для ветеранов.

На сообщение юной тюменки оперативно отреагировало сообщество VK Тюмень — наш дом.

Школьницу заверили, что корпус 1 и 2 лицея № 93 включены в план-график капитального ремонта и находятся на позициях 7 и 11 по очередности проведения работ. В настоящее время ведется работа по разработке проектной документации на капремонт первого корпуса. Вопрос о выделении средств на выполнение СМР будет рассмотрен после определения их сметной стоимости и получения положительного заключения государственной экспертизы.

При формировании проекта бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. будет рассмотрен вопрос о финансировании работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт второго корпуса.

«До проведения работ нормативное техническое состояние зданий поддерживается за счет средств, доведенных до учреждения на текущее содержание имущества. Так, в 2021 г. во втором корпусе были заменены окна» Тюмень — наш дом.

Не осталась без внимания и просьба о новых микрофонах — необходимую технику для подготовки концертного мероприятия лицею предоставит Центр культуры и творчества «Тюмень».

#Новости#Социальные сети#Александр Моор#Валентина Бурнашева#Общество
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