Тюменская школьница пожаловалась губернатору на протекающую крышу

Школьницу заверили, что корпус 1 и 2 лицея № 93 включены в план-график капитального ремонта и находятся на позициях 7 и 11 по очередности проведения работ. В настоящее время ведется работа по разработке проектной документации на капремонт первого корпуса. Вопрос о выделении средств на выполнение СМР будет рассмотрен после определения их сметной стоимости и получения положительного заключения государственной экспертизы.