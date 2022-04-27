Средняя зарплата тюменцев, ПФР изменит перечисление пенсий, награда от президента

Тюменский бизнесмен получил награду от президента
Владимир Путин наградил тюменского строителя, входящего в топ-100 самых богатых людей Тюменской области, почетным званием «Заслуженный строитель РФ». Геннадий Разницын занимает 24-ю строчку рейтинга и является директором акционерного общества «Партнер».
Также награжу от президента получили директор общеобразовательной школы № 70 Тюмени Лидия Русакова, ей вручили знак отличия «За безупречную службу». Звание «Заслуженный врач РФ» получила Наталья Мусихина, заведующая отделением Тюменского кардиологического научного центра.
Валентина Шаламова, руководитель Проектного офиса по освоению Имилорско-Источного участка недр, была награждена медалью «За заслуги перед Отечеством».
Пенсионный фонд изменит порядок перечисления выплат тюменцам
Накануне майских праздников ПФР вводит изменения в порядок начисления пенсий и других социальных выплат. До выходных средства будут перечислены родителям-одиночкам, который воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет.
Тюменцы будут отдыхать 30 апреля, а также 1,2 и 3 мая. На следующий день, 4 мая, будет начисляться материнский капитал. Пенсионеры получат свои выплаты заранее, 6 числа. Это касается тех, кто должен был получить пенсию 8 мая. Что касается почты, то в мае пенсионные выплаты поступят по графику.
Стоит отметить, что в регионе страховые пенсии получают 366 468 человек. В Тюменской области насчитывается 64 623 работающих пенсионеров.
Тюменцы зарабатывают больше 50 тысяч рублей
Согласно исследованию Тюменьстата за январь и февраль текущего года, средняя заработная плата в регионе составила 53 600 рублей. Также тюменские работодатели могут предложить месячную оплату труда в размере от 60 до 100 тысяч рублей.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляет 53,6 тысячи рублей», — отмечается в сообщении от Тюменьстата.
Стоит отметить, что больше всего зарабатывают в Тюменской области вахтовики, строители и специалисты IT.