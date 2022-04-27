Средняя зарплата тюменцев, ПФР изменит перечисление пенсий, награда от президента

Тюменцы будут отдыхать 30 апреля, а также 1,2 и 3 мая. На следующий день, 4 мая, будет начисляться материнский капитал. Пенсионеры получат свои выплаты заранее, 6 числа. Это касается тех, кто должен был получить пенсию 8 мая. Что касается почты, то в мае пенсионные выплаты поступят по графику.