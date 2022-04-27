Сборная Тюменской области вернулась с наградами с Дельфийских игр

Состоявшиеся игры стали отборочным этапом для формирования сборной России, которая примет участие в XVI Дельфийских играх государств-участников СНГ, запланированных на второе полугодие 2022 года в Таджикистане, и I Арктических Дельфийских играх, которые пройдут в ноябре в Сыктывкаре и Воркуте.