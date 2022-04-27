Сборная Тюменской области вернулась с наградами с Дельфийских игр

Тюменскую область представляли 90 человек из Тюмени, Тобольска, Ишима и Тюменского района.
Дельфийские игры стартовали в Красноярске в субботу, 23 апреля. Накануне, 26 апреля, в ледовом дворце «Кристалл Арена» прошла торжественная церемония закрытия игр. Всего в соревнованиях участие приняли более 2500 молодых деятелей культуры. Первое место завоевала сборная Красноярского края. На втором и третьем местах расположились Новосибиирская и Самарская области.
Состоявшиеся игры стали отборочным этапом для формирования сборной России, которая примет участие в XVI Дельфийских играх государств-участников СНГ, запланированных на второе полугодие 2022 года в Таджикистане, и I Арктических Дельфийских играх, которые пройдут в ноябре в Сыктывкаре и Воркуте.
Напомним, в 2021 году Тюменская область вошла в топ-5 национального Дельфийского рейтинга.