Резкое усиление ветра ожидается в четверг в Тюменской области

В Тюмени завтра ожидается небольшой дождь, скорость ветра к 14 часам дня увеличится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит + 22 градуса. В Тобольске возможны порывы до 16 м/с. Сильный дождь ожидается к 20 часам, температура воздуха составит около + 20 градусов. В Ишиме воздух прогреется до + 24, погода весь день будет пасмурной. Сильные порывы ветра до 16 м/с возможны ближе к 23 часам.