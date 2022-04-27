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Резкое усиление ветра ожидается в четверг в Тюменской области

27 апреля 11:57
Фото: ЧС Тюмень
Резкое усиление ветра ожидается 28 апреля в Тюменской области. По информации Гисметео, с юга в Тюмень, Ишим и Тобольск придёт пасмурная погода и до 1 мм осадков.

В Тюмени завтра ожидается небольшой дождь, скорость ветра к 14 часам дня увеличится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит + 22 градуса. В Тобольске возможны порывы до 16 м/с. Сильный дождь ожидается к 20 часам, температура воздуха составит около + 20 градусов. В Ишиме воздух прогреется до + 24, погода весь день будет пасмурной. Сильные порывы ветра до 16 м/с возможны ближе к 23 часам.

К концу недели синоптики ожидают похолодания, днём температура воздуха составит от + 12 до + 17 градусов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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