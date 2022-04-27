«Открытие Инвестиции» почти вдвое снижают комиссию по БПИФ

Снижение комиссий сделает фонд еще более привлекательным для розничных инвесторов, что особенно важно на фоне растущего спроса на данный продукт. Также изменение позволит улучшить результаты управления БПИФ, так как средства, ранее затраченные на инфраструктурную поддержку фонда, будут инвестированы в его активы.
На данный момент общий размер комиссии по обслуживанию фонда снизился с 1,31% до 0,74% годовых, а с 26 мая ее значение составит 0,79% годовых.
Артем Ганичев, руководитель направления управления продуктов УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»): «Мы значительно снизили комиссию по БПИФ «Открытие – Облигации РФ» на фоне ожиданий понижения ключевой ставки. Таким образом, купив паи фонда по привлекательной цене сейчас, клиенты смогут принять участие в долгосрочном росте стоимости облигаций российских эмитентов».
БПИФ «Открытие – Облигации РФ» инвестирует в долговые инструменты надежных российских компаний – Уралкалий, СУЭК-Финанс, Аэрофлот – государственная поддержка которых не подвергается сомнению. «Открытие Инвестиции» намерены сохранить тенденцию по снижению инфраструктурных издержек и в отношении других фондов.
«Открытие Инвестиции» – бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине.
Брокерское обслуживание осуществляется АО «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772) в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002, без ограничения срока действия. 115114, г. Москва,
ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.
Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4525.
Ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить подробную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 (800) 500-78-25 (звонок по России бесплатный), на странице в сети Интернет www.open-am.ru, а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/).