На площадке ПЦБК Махонин сообщил о запуске в Перми кольцевого наземного метро

Как сообщает properm.ru, о работе гофроцеха рассказал директор производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков. На экскурсии также присутствовал председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Заксобрания Пермского края Александр Бойченко. Гофропроизводство пермской компании входит в число наиболее технологичных и оцифрованных предприятий в России. Мощность предприятия составляет более 270 миллионов квадратных метров гофропродукции в год, а это около 500 миллионов гофроящиков. Их ассортимент насчитывает более 4300 видов.