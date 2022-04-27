На площадке ПЦБК Махонин сообщил о запуске в Перми кольцевого наземного метро

Как сообщает properm.ru, о работе гофроцеха рассказал директор производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков. На экскурсии также присутствовал председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Заксобрания Пермского края Александр Бойченко. Гофропроизводство пермской компании входит в число наиболее технологичных и оцифрованных предприятий в России. Мощность предприятия составляет более 270 миллионов квадратных метров гофропродукции в год, а это около 500 миллионов гофроящиков. Их ассортимент насчитывает более 4300 видов.
По словам Дмитрия Махонина, каждый 20-й гофроящик в России изготовлен именно здесь. Он отметил высокую культуру производства компании и заявил, что у нее хорошее будущее.
После экскурсии представители изданий поинтересовались, когда в Перми заработает наземное метро. Махонин заявил, что Пермское центральное кольцо начнет работу уже 30 апреля. По кольцу будет курсировать скоростная «Ласточка», которая будет объезжать весь маршрут примерно за 80 минут.
В следующие несколько лет правительство края совместно с РЖД планирует построить около 30 остановок, в том числе в Краснокамске, Закамске, Гайве, Голованове, станции “Ферма” и не только.
Таким образом, наземным метро смогут воспользоваться и сотрудники ПЦБК, которые работают в микрорайоне Голованово.