«Милан» нацелился на лидера «Манчестер Сити»

По данным источника, итальянский клуб рассчитывает пригласить игрока в летнее межсезонье. Отмечается, что «россонери» сосредоточились на его кандидатуре после неудачных переговоров по переходу Доменико Берарди из «Сассуоло». На «Сан-Сиро» считают нецелесообразным платить 30 млн евро за итальянского футболиста. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.