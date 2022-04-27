«Милан» нацелился на лидера «Манчестер Сити»

По данным источника, итальянский клуб рассчитывает пригласить игрока в летнее межсезонье. Отмечается, что «россонери» сосредоточились на его кандидатуре после неудачных переговоров по переходу Доменико Берарди из «Сассуоло». На «Сан-Сиро» считают нецелесообразным платить 30 млн евро за итальянского футболиста. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Что касается Мареза, то в нынешнем сезоне 31-летний хавбек отыграл 43 матча, забил 23 гола и отдал девять голевых передач. Его переход может обойтись «Милану» в 40 млн евро.