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«Милан» нацелился на лидера «Манчестер Сити»

27 апреля 19:02
Фото: pixabay.com
Руководство «Милана» хочет подписать полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза.

По данным источника, итальянский клуб рассчитывает пригласить игрока в летнее межсезонье. Отмечается, что «россонери» сосредоточились на его кандидатуре после неудачных переговоров по переходу Доменико Берарди из «Сассуоло». На «Сан-Сиро» считают нецелесообразным платить 30 млн евро за итальянского футболиста. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Что касается Мареза, то в нынешнем сезоне 31-летний хавбек отыграл 43 матча, забил 23 гола и отдал девять голевых передач. Его переход может обойтись «Милану» в 40 млн евро.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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