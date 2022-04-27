Крупный застройщик из Тюмени построит микрорайон в Новом Уренгое

Здания общей площадью 44 000 кв. м. появятся в микрорайоне в течение нескольких лет. Застройщик проведёт благоустройство территорий, построит детские площадки.
Между тем в Сургуте (ХМАО) некоторые строительные компании приостанавливают стройки из-за снижения спроса на квартиры. Это связано с неопределённостью на финансовых рынках и высокой ставки рефинансирования.
В Тюменской области в 1 квартале этого года число ипотечных договоров выросло на 46%. Строители ожидают снижения спроса уже в этом квартале.