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Крупный застройщик из Тюмени построит микрорайон в Новом Уренгое

27 апреля 15:34
Фото: 1Mi
В Новом Уренгое крупный тюменский застройщик будет стоить микрорайон Славянский, сообщает пресс-служба мэрии города в telegram-канале. Отмечается, что ему окажет поддержку правительство ЯНАО.

Здания общей площадью 44 000 кв. м. появятся в микрорайоне в течение нескольких лет. Застройщик проведёт благоустройство территорий, построит детские площадки.

Между тем в Сургуте (ХМАО) некоторые строительные компании приостанавливают стройки из-за снижения спроса на квартиры. Это связано с неопределённостью на финансовых рынках и высокой ставки рефинансирования.

В Тюменской области в 1 квартале этого года число ипотечных договоров выросло на 46%. Строители ожидают снижения спроса уже в этом квартале.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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