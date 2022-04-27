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Число ипотечных сделок в Тюменской области резко увеличилось

27 апреля 11:40
Фото: 1Mi
По данным Росреестра по Тюменской области, за первые 3 месяца текущего года было оформлено около 25 тысяч договоров на ипотеку, 9% из них выдали на льготных условиях. Рост составил 46%.

Скорее всего, это вызвано ажиотажным спросом в январе и феврале.

«Зарегистрировано 24 790 ипотечных сделок, что на 45,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года»отметили в ведомстве.

Между тем эксперты ожидают резкого снижения спроса во втором квартале. Это связанно с повышением ключевой ставки до 20% и неопределённостью на валютном и биржевом рынках РФ. Стоит отметить, что строительные компании не сворачивают планы по набору работников, резкого снижения зарплат в отрасли тоже не зафиксировано.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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