Число ипотечных сделок в Тюменской области резко увеличилось

Между тем эксперты ожидают резкого снижения спроса во втором квартале. Это связанно с повышением ключевой ставки до 20% и неопределённостью на валютном и биржевом рынках РФ. Стоит отметить, что строительные компании не сворачивают планы по набору работников, резкого снижения зарплат в отрасли тоже не зафиксировано.