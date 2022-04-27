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250 жителей Тюменской области в 2021 году умерли от отравления наркотиками

27 апреля 08:36
Фото: 1Mi
Также в регионе регистрировалась смертность наркозависимых от сопутствующих заболеваний, падения с высоты, автомобильных аварий. Кроме того, в Тюменской области за 2021 год по сравнению с предыдущими годами заметно выросла первичная заболеваемость наркоманией.

За прошлый год в регионе первичная заболеваемость наркоманией была выявлена у 198 человек. Об этом рассказал на пресс-конференции заведующий отделением Областного наркологического диспансера Александр Сытик.

«Длительное время она у нас снижалась, начиная с 2000-х годов, но в 2021-м рост начался снова. В прошлом году впервые выявленных наркозависимых было на 67,5% больше, чем в 2020 году. Тогда болезнь диагностировали у 118 человек. Согласно проведенному анализу, пока что большую часть среди таких больных составляют зависимые от синтетических стимуляторов — „солей“. Их 40% от общего числа» говорит Александр Сытик.

При этом, врач отмечает, что в 2021 году начался рост людей, зависимых от наркотиков, которые были популярны в 90-е и 2000-е годы. На их долю приходится 37,9% наркозависимых. Кроме того, прием данных веществ зачастую становятся фатальным для людей.

«На протяжении нескольких лет у нас растет число отравлений наркотическими веществами. За три года это количество увеличилось на 95%. Всего отравлений за 2021 год 349, из которых 250 привели к летальному исходу»отмечает Александр Сытик.

Всего в 2021 году на территории области было зарегистрировано 2450 больных наркоманией. Этот показатель немного ниже 2020 года. Однако, уже 1-м квартале 2022 года был отмечен рост зависимых.

Большая часть наркозависимых, по словам Александра Сытика, проживает в городах — Тюмени и Тобольске. Среди сельского населения очень мало людей употребляют наркотики. В основном это люди в возрасте 20-39 лет, но в последнее время растет число лиц, которым 40 и более лет.

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