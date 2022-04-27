250 жителей Тюменской области в 2021 году умерли от отравления наркотиками

«Длительное время она у нас снижалась, начиная с 2000-х годов, но в 2021-м рост начался снова. В прошлом году впервые выявленных наркозависимых было на 67,5% больше, чем в 2020 году. Тогда болезнь диагностировали у 118 человек. Согласно проведенному анализу, пока что большую часть среди таких больных составляют зависимые от синтетических стимуляторов — „солей“. Их 40% от общего числа» говорит Александр Сытик.