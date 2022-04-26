Ялуторовчанин зарезал знакомого из-за ревности

«По данным следствия, в ночь на 3 марта этого года обвиняемый и потерпевший поссорились, находясь в состоянии опьянения. Причиной конфликта стала ревность — нападавший приревновал бывшую сожительницу к знакомому. В ходе ссоры злоумышленник достал из кармана нож и нанес несколько ударов», — уточнили в ведомстве.