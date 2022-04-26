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Ялуторовчанин зарезал знакомого из-за ревности

26 апреля 09:35
Фото: 1Mi
Ялуторовский следственный отдел СК РФ по Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который убил своего знакомого на почве ревности. Уголовное дело передадут в суд для назначения наказания, сообщили в региональном Следственном комитете.
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Суд

«По данным следствия, в ночь на 3 марта этого года обвиняемый и потерпевший поссорились, находясь в состоянии опьянения. Причиной конфликта стала ревность — нападавший приревновал бывшую сожительницу к знакомому. В ходе ссоры злоумышленник достал из кармана нож и нанес несколько ударов», — уточнили в ведомстве.

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Житель села Заводопетровское Ялуторовского района 7 раз ударил знакомого ножом в область грудной клетки, а также по телу. Травмы оказались для мужчины 1982 года рождения смертельными.

Нападавший вину признал полностью. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Доказательственную базу уже собрали, поэтому уголовное дело передали в надзорное ведомство. Специалисты утвердят обвинительный приговор и направят дело в суд.

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