Водитель с недействительными правами устроил ДТП с тремя пострадавшими в Тюмени

Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе ГИБДД, по предварительным данным, столкновение произошло из-за «Лады Весты», проехавшей перекресток на красный свет. При этом за рулем автомобиля сидел водитель не имеющий российских прав. Его права не были переведены на русский язык, поэтому они не действительны в на территории нашей страны.