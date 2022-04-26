Водитель с недействительными правами устроил ДТП с тремя пострадавшими в Тюмени

Сегодня в первом часу ночи в Тюмени произошло ДТП, в котором пострадали три человека. На перекрестке улиц Республики и Семакова столкнулись автомобили «Лада Веста» и BMW.
Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе ГИБДД, по предварительным данным, столкновение произошло из-за «Лады Весты», проехавшей перекресток на красный свет. При этом за рулем автомобиля сидел водитель не имеющий российских прав. Его права не были переведены на русский язык, поэтому они не действительны в на территории нашей страны.
В результате ДТП пострадали три человека. 16-летняя пассажирка Лады, а также 23-летний и 24-летний пассажиры иномарки. Какие травмы получили не уточняется.
Напомним, серьезная авария произошла вчера на автодороге Тюмень — Омск, в которой пострадали 4 человека. Из-за ДТП на трассе образовался затор, который сильно затруднил движение.