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Во вторник в Тюмень придет потепление

26 апреля 01:03
Фото: 1Mi
Во вторник синоптики обещают тюменцам ясную и почти безветренную погоду, сообщает Гисметео.

Днём воздух на улице прогреется до + 14 градусов, скорость ветра снизится до 1-3 метров в секунду. Влажность около 69%, осадков в областной столице не ожидается. Атмосферное давление в пределах нормы.

В среду вновь вернётся пасмурная погода. Температура воздуха днём составит до + 18 градусов, осадков не ожидается. Скорость ветра усилится до 2-5 метров в секунду, влажность снизится до 55%.

В четверг возможен штормовой ветер, его скорость составит от 6 до 15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +22 градусов, ожидаются небольшие осадки. Влажность около 67%.

До конца недели резко похолодает, днём синоптики ожидают до + 9 градусов и небольшой дождь.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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