Во вторник в Тюмень придет потепление

Днём воздух на улице прогреется до + 14 градусов, скорость ветра снизится до 1-3 метров в секунду. Влажность около 69%, осадков в областной столице не ожидается. Атмосферное давление в пределах нормы.
В среду вновь вернётся пасмурная погода. Температура воздуха днём составит до + 18 градусов, осадков не ожидается. Скорость ветра усилится до 2-5 метров в секунду, влажность снизится до 55%.
В четверг возможен штормовой ветер, его скорость составит от 6 до 15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +22 градусов, ожидаются небольшие осадки. Влажность около 67%.
До конца недели резко похолодает, днём синоптики ожидают до + 9 градусов и небольшой дождь.