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Власти Тюмени заработали на платных парковках в два раза меньше, чем планировали

26 апреля 08:44
Фото: 2ГИС
Администрация Тюмени за 2021 год смогла заработать на платных городских парковках более 17 млн рублей. Эта сумма оказалась вдвое меньше от запланированного дохода с паркинга. Данная информация была опубликована в отчете местных властей «Об исполнении бюджета города Тюмени за 2021 год».
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Тюмень

Так, в документе указано, что на платных парковках в 2021 году городские власти планировали заработать более 38 328 тыс. рублей. Однако за данный период им удалось выручить только 44,5 % от прогнозируемой суммы – это 17 072 тыс. рублей.

Низкое исполнение планируемых показателей в документе объясняется переносом даты начала введения в эксплуатацию платных парковок. Их открытие планировалось в январе 2021 года, однако парковки заработали только в ноябре.

Напомним, организация платных парковок в Тюмени проходит в два этапа. Во время первого этапа в городе было создано 13 парковочных зон, которые способны вместить более 1,5 тысячи автомобилей.

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#Новости#Доходы#Тюмень#Парковки#Бюджет#Юлия Николаева#Город
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