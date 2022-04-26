Власти Тюмени заработали на платных парковках в два раза меньше, чем планировали

Так, в документе указано, что на платных парковках в 2021 году городские власти планировали заработать более 38 328 тыс. рублей. Однако за данный период им удалось выручить только 44,5 % от прогнозируемой суммы – это 17 072 тыс. рублей.
Низкое исполнение планируемых показателей в документе объясняется переносом даты начала введения в эксплуатацию платных парковок. Их открытие планировалось в январе 2021 года, однако парковки заработали только в ноябре.
Напомним, организация платных парковок в Тюмени проходит в два этапа. Во время первого этапа в городе было создано 13 парковочных зон, которые способны вместить более 1,5 тысячи автомобилей.