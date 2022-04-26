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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Непогода ожидается в среду

26 апреля 14:26
Фото: 1Mi
В Тюменской области в среду МЧС и синоптики Гисметео ожидают штормовой ветер. В Тюмени и Ишиме его скорость может достичь 13 м/с, по области до 18 м/с. Существенных осадков 27 апреля не ожидается.

В областной столице и на юге регионе потеплеет до + 21 градуса. Спасатели предупреждают водителей и горожан о непогоде. Более того, штормовой ветер ожидается в Тюмени 28 апреля.

Ранее МЧС сообщали о штормовом ветре седьмого апреля. Порывы достигали 17 метров в секунду, утром в городе прошел небольшой дождь.

На этой неделе тёплая погода продержится в областной столице до субботы, в этот день ожидается похолодание до + 10. В пятницу воздух в Тюмени прогреется до + 22 градусов, осадков не ожидается.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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