В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Непогода ожидается в среду

В областной столице и на юге регионе потеплеет до + 21 градуса. Спасатели предупреждают водителей и горожан о непогоде. Более того, штормовой ветер ожидается в Тюмени 28 апреля.
Ранее МЧС сообщали о штормовом ветре седьмого апреля. Порывы достигали 17 метров в секунду, утром в городе прошел небольшой дождь.
На этой неделе тёплая погода продержится в областной столице до субботы, в этот день ожидается похолодание до + 10. В пятницу воздух в Тюмени прогреется до + 22 градусов, осадков не ожидается.