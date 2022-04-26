В Тюменской области число жертв, пострадавших от клещей, за неделю увеличилось вдвое

В Тюменской области растет число жителей, пострадавших от укусов клещей. На 25 апреля в регионе было зарегистрировано 411 обращений граждан по поводу присасывания насекомых, из них 111 — дети до 14 лет. Эти показатели в два раза больше тех, которые были зафиксированы на прошлой неделе.

По данным областного Управления Роспотребнадзора, сезон активности насекомых начался 30 марта. За это время случаи присасывания клещей были зарегистрированы во всех муниципалитетах региона. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе — это 159 случаев. На втором месте Ишим и Ишимский район, там 66. Еще 22 случая зафиксировали в Заводоуковском городском округе и 18 — в Абатском районе. При этом, случаи заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом не были зарегистрированы. Все пострадавшие, которые не были привиты против КВЭ, получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Всего на 25 апреля прививки от клещевого вирусного энцефалита получили более 54 тыс. человек, 40 535 — лица, относящиеся к профессиональным группам риска и почти 14 тыс. — дети. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в целом, обращаемость пострадавших от укусов клещей в медицинские учреждения не превышает среднемноголетних значений. Напомним, на прошлой неделе в регионе с начала весеннего сезона от клещей пострадал 151 житель региона, в том числе 49 детей в возрасте до 14 лет. Материалы по теме В Тюменской области зарегистрировано 8 случаев укусов клещей Тюменские власти выделили 2,5 млн рублей на обработку лесов и парков от клещей