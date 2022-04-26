nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени рассмотрены вопросы информирования о мерах по противодействию терроризму

26 апреля 16:29
Фото: НАК
В Тюмени на межведомственном совещании рассмотрены вопросы информирования населения о мерах по противодействию терроризму. 26 апреля прошло ведомственное совещание под руководством Игоря Николаева, сообщает сайт НАК.

«В целях своевременного доведения до общественности достоверной информации о характере складывающихся угроз, полноте и своевременности действий по нейтрализации террористических проявлений, масштабах негативных последствий максимально задействуются все возможности медиа среды (телевидение, радио, электронные СМИ, социальные сети и пр.)»сообщается на сайте НАК.

В ходе заседания были выработаны меры по совершенствованию организации информирования жителей Тюменской области, в области профилактики терроризма.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25