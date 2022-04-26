В Тюмени рассмотрены вопросы информирования о мерах по противодействию терроризму

«В целях своевременного доведения до общественности достоверной информации о характере складывающихся угроз, полноте и своевременности действий по нейтрализации террористических проявлений, масштабах негативных последствий максимально задействуются все возможности медиа среды (телевидение, радио, электронные СМИ, социальные сети и пр.)»сообщается на сайте НАК.