В Тюмени на улице Щербакова поймали мотоциклистов без прав

На данный момент температура воздуха в Тюменской области повышается, в областной столице уже открыт мотосезон. Улицы патрулируют, в том числе, мотобат ГИБДД (с 22 апреля). На контроле полицейских стоят и злостные нарушители ПДД. Общая задолженность по штрафам у 33-х нарушителей из Тюменской области составляет более 3 миллионов рублей.