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В Тюмени на улице Щербакова поймали мотоциклистов без прав

26 апреля 12:27
Фото: ГИБДД
В Тюмени на улице Щербакова сотрудники ГИБДД остановили двух мотоциклистов, сообщили в ведомстве. Оба не имели прав управления мототехникой. Транспортные средства были эвакуированы на спецстоянку.

Мотоциклистам выписаны штрафы.

«30-летний тюменец вообще не имеет водительского удостоверения, 68-летний мотоциклист обучается в автошколе, имеет водительское удостоверение на право управления автомобилем»сообщили в ГИБДД.

На данный момент температура воздуха в Тюменской области повышается, в областной столице уже открыт мотосезон. Улицы патрулируют, в том числе, мотобат ГИБДД (с 22 апреля). На контроле полицейских стоят и злостные нарушители ПДД. Общая задолженность по штрафам у 33-х нарушителей из Тюменской области составляет более 3 миллионов рублей.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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