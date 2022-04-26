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В Тюмени до конца года отремонтируют дороги на двух развязках

26 апреля 10:43
Фото: 1Mi
Сезон ремонтных работ стартовал на дорогах региона. В 2022 году запланировано отремонтировать 600 км трасс. Около 50% из них в муниципалитетах В данный момент работы идут в Ялуторовске и Тюменском районе, сообщает ГУС по Тюменской области.

Отмечается, что около Тюмени необходимо заменить 8 км дорожного полотна (это самый протяжённый участок ремонта) между Тобольским и Велижанским трактами. На прошлой неделе ДРСУ-1 приступила к фрезерования трассы. Более того, в Тюмени отремонтируют две развязки.

«До конца этой недели планируем завершить работы по фрезерованию данного участка. Устройство верхних слоёв асфальтобетонного покрытия планируем завершить до середины мая. Работы будут идти круглосуточно»сообщил представитель тюменской компании ДРСУ-1 Игорь Тыщенко.

Предприятие имеет собственный завод по выпуску асфальтобетонной смеси. Производственная мощность 400-500 тонн каждый день. Щебень доставляется из Свердловской области. Для производства работ заготовлено около 80% из всех необходимых материалов.

Фото: ГУС ТО

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 150 км покрытия. Подрядчики уже приступили к демонтажу верхнего слоя на развязке по Московскому тракту. Когда они завершат работы, начнётся ремонт путепровода через Червишевский тракт.

Специалисты отмечают, что сезон ремонтных работ планируют завершить, к середине октября. Некоторые работы на федеральных трассах продолжатся в ноябре и декабре 2022 года.

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