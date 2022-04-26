В Тюмени до конца года отремонтируют дороги на двух развязках

Сезон ремонтных работ стартовал на дорогах региона. В 2022 году запланировано отремонтировать 600 км трасс. Около 50% из них в муниципалитетах В данный момент работы идут в Ялуторовске и Тюменском районе, сообщает ГУС по Тюменской области.

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