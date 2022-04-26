В Приморье врачей осудят за смерть пациентки из-за ошибок в лечении

Два врача-терапевта в Приморском крае предстанут перед судом по обвинению в смерти пациентки с заболеванием сердца из-за неправильного лечения.

Как сообщает iz.ru, в начале 2018 года обвиняемые поставили неверный диагноз 45-летней пациентке, имеющей заболевание сердечно-сосудистой системы. Неверное лечение заболевания и непринятие мер к транспортировке женщины в больницу повлекли смерть женщины. В отношении врачей КГБУЗ «Черниговская центральная районная больница» возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по этому делу.