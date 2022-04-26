В Ишиме мужчина 20 минут терзал собаку на глазах у детей

Инцидент произошел во дворе дома № 4 по улице Блюхера. По словам хозяйки собаки Светланы, мужчина схватил собаку потому что она залаяла. В этот момент во дворе гуляла его дочь, и ему не понравилось, что собака без намордника.
«Он минут 20 терзал собаку при детях»говорит Светлана.
По словам женщины, ей еле удалось забрать питомца у мужчины. На место даже приезжал сотрудник полиции. Эту информацию подтвердили в ведомстве.
«В 18:05 поступило сообщение о конфликте женщины и мужчины из-за собаки. По предварительным данным, собака гуляла вместе с двумя девочками и, возможно, проявила агрессию к другому ребенку. Та девочка пожаловалась папе, который пришел разобраться в ситуации и, возможно, высказывал угрозы. Ситуация находится на контроле у участкового. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет изучено видео»пояснил Антон Каморников
Видео происшествия появилось в паблике «Ишим пере Подслушано».
«Собака ходит без намордника, я вот почему-то свою собаку без намордника не выпускаю»пояснил мужчина.
Ишимцы не одобрили поведение мужчины. Пёс очень маленький, он не может причинить вреда людям. Более того, по местным улицам бегают псы гораздо крупнее, их действительно стоит опасаться.
«Ты приди смелый к нам на ул. Непомнящего, они тебя съедят тут»отметила подписчица паблика Екатерина Л.