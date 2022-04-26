Тюменский насильник-рецидивист проведет в тюрьме 13 лет

«В феврале 2020 года сожитель Султана привез к ним в квартиру молодую девушку. Ей предлагали алкоголь и сигареты, от которых она не отказывалась. Позже гостья осталась наедине с подсудимым. Утром мужчина избил девушку, чтобы подавить волю к сопротивлению, и изнасиловал несколько раз. Тюменка оказалась несовершеннолетней девственницей», — пояснили в пресс-службе.