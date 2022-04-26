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Тюменский насильник-рецидивист проведет в тюрьме 13 лет

26 апреля 06:49
Фото: 1Mi
Калининский районный суд Тюмени отправил в тюрьму Султана А. 1994 г. р., ранее уже судимого за изнасилование несовершеннолетней. Рецидив произошел в 2020 году, когда мужчина повторно надругался над девушкой, не достигшей 18-ти лет, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы области.
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Суд

«В феврале 2020 года сожитель Султана привез к ним в квартиру молодую девушку. Ей предлагали алкоголь и сигареты, от которых она не отказывалась. Позже гостья осталась наедине с подсудимым. Утром мужчина избил девушку, чтобы подавить волю к сопротивлению, и изнасиловал несколько раз. Тюменка оказалась несовершеннолетней девственницей», — пояснили в пресс-службе.

Девушка вернулась домой с разбитыми в кровь губами. Это заметила её мать, после чего решила обращаться в полицию. Султан пытался откупиться, но женщина все равно написала заявление.

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Известно, что подсудимый ранее уже отбывал наказание в колонии за изнасилование, совершенное в 2015 году. В 2018 году его освободили по УДО за примерное поведение. В 2020 году он совершил уже повторное надругательство.

По совокупности совершенных преступлений, учитывая рецидив, суд отправил тюменца в колонию строгого режима на 13 лет и назначил 1,5 года ограничения в свободе.

Стоит отметить, что мужчина мог получить и более жесткое наказание - пожизненный срок. Напомним, в январе был принят закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов и за сексуальное насилие над несовершеннолетними в некоторых случаях.

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