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Сразу два крупных пожара произошло в Ишимском районе за сутки

26 апреля 05:14
Фото: Ишим пере Подслушано
Пожар около Ж/Д путей.
За прошедшие сутки в Ишимском районе пожарные ликвидировали два возгорания. Один пожар выявили днем, еще один — около 12-ти часов ночи. Площадь ликвидации в обоих случаях составила более 40 га, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе администрации Ишимского района.
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Тюмень

«В 23:20 25 апреля был зарегистрирован ландшафтный пожар в одном километре от деревни Лайкова Ишимского района. Возгорание обнаружили еще в 20:00 25 апреля на площади 8 га. Уже в 1:30 площадь пожара увеличилась до 48 га»,уточнили в администрации.

На место выезжали 5 человек из авиабазы Ишимского филиала ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», в тушении использовали две единицы техники, 4 РЛО. Кроме того, от МЧС привлекались 6 единиц техники и 21 человек личного состава.

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Как пояснили редакции в пресс-службе, пожар, раскинувшийся вдоль железной дороги, ликвидировали в 2 часа ночи в полосе отвода РЖД. Итоговая площадь равнялась 48 га. Возгорание заметили пассажиры поезда, проезжающего мимо.

А вчера днем зарегистрировали еще один пожар около села Неволина. Изначально его площадь составляла 2 га, но уже ближе к вечеру стала увеличиваться. Ликвидация была совершена в 23:30 на площади 40 га.

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