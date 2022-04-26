Сразу два крупных пожара произошло в Ишимском районе за сутки

«В 23:20 25 апреля был зарегистрирован ландшафтный пожар в одном километре от деревни Лайкова Ишимского района. Возгорание обнаружили еще в 20:00 25 апреля на площади 8 га. Уже в 1:30 площадь пожара увеличилась до 48 га»,уточнили в администрации.
На место выезжали 5 человек из авиабазы Ишимского филиала ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», в тушении использовали две единицы техники, 4 РЛО. Кроме того, от МЧС привлекались 6 единиц техники и 21 человек личного состава.
Как пояснили редакции в пресс-службе, пожар, раскинувшийся вдоль железной дороги, ликвидировали в 2 часа ночи в полосе отвода РЖД. Итоговая площадь равнялась 48 га. Возгорание заметили пассажиры поезда, проезжающего мимо.
А вчера днем зарегистрировали еще один пожар около села Неволина. Изначально его площадь составляла 2 га, но уже ближе к вечеру стала увеличиваться. Ликвидация была совершена в 23:30 на площади 40 га.