Сразу два крупных пожара произошло в Ишимском районе за сутки

На место выезжали 5 человек из авиабазы Ишимского филиала ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», в тушении использовали две единицы техники, 4 РЛО. Кроме того, от МЧС привлекались 6 единиц техники и 21 человек личного состава.