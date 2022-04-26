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Снижение ставки на льготные ипотеки позволяет тюменцам выгоднее купить жилье

26 апреля 10:28
Фото: 1Mi
Ставка на льготные ипотеки в России будет снижена до 9%, об этом во время вчерашней конференции сообщил президент РФ. По мнению эксперта компании «Этажи», снижение ставки привлечет тех, кто решил отложить покупку жилья.

«Чтобы сделать покупку жилья более доступной для россиян, стимулировать стройку, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых», — сказал Владимир Путин во время пресс-конференции 25 апреля.

Эксперт Сергей Зайцев, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи», уверен, что снижение ставки способно привлечь около 10% покупателей, которые пока отложили идею покупать недвижимость. Субсидирование от застройщиков тоже привлечет внимание к льготной ипотеке.

«Но рынку сейчас не хватает снижения процентной ставки в сегменте вторичного жилья, здесь новостройки теряют долю тех покупателей, которые хотят улучшить свои жилищные условия, продав имеющуюся у них квартиру»,подчеркнул Сергей Зайцев в беседе с «Нашим Городом».

Но после появления ставки в 13,4-13,9% на покупку вторичного жилья наблюдается оживление. Горожане более охотно рассматривают объявления о приобретении недвижимости. Однако дальнейшее развитие будет зависеть от изменения ключевой ставки и заседания Центробанка в конце апреля.

На данный момент, сравнивая с мартом 2022 года, специалисты отмечают снижение числа бронирований на первичном рынке на 50-55%.

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