Снижение ставки на льготные ипотеки позволяет тюменцам выгоднее купить жилье

«Чтобы сделать покупку жилья более доступной для россиян, стимулировать стройку, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых», — сказал Владимир Путин во время пресс-конференции 25 апреля.
Эксперт Сергей Зайцев, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи», уверен, что снижение ставки способно привлечь около 10% покупателей, которые пока отложили идею покупать недвижимость. Субсидирование от застройщиков тоже привлечет внимание к льготной ипотеке.
«Но рынку сейчас не хватает снижения процентной ставки в сегменте вторичного жилья, здесь новостройки теряют долю тех покупателей, которые хотят улучшить свои жилищные условия, продав имеющуюся у них квартиру»,подчеркнул Сергей Зайцев в беседе с «Нашим Городом».
Но после появления ставки в 13,4-13,9% на покупку вторичного жилья наблюдается оживление. Горожане более охотно рассматривают объявления о приобретении недвижимости. Однако дальнейшее развитие будет зависеть от изменения ключевой ставки и заседания Центробанка в конце апреля.
На данный момент, сравнивая с мартом 2022 года, специалисты отмечают снижение числа бронирований на первичном рынке на 50-55%.