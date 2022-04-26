Снижение ставки на льготные ипотеки позволяет тюменцам выгоднее купить жилье

Ставка на льготные ипотеки в России будет снижена до 9%, об этом во время вчерашней конференции сообщил президент РФ. По мнению эксперта компании «Этажи», снижение ставки привлечет тех, кто решил отложить покупку жилья.

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