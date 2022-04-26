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С 30 апреля по 3 мая тюменские автобусы будут работать по графику выходных дней

26 апреля 12:42
Фото: 1Mi
В майские праздники в Тюмени автобусы, следующие до садовых сообществ и спальных районов, будут работать по графику выходных дней, сообщает Тюменьгортранс. Расписание можно уточнить на сайте перевозчика или по телефону 8-800-250-0722.

«На маршрутах, следующих в спальные районы города, а также пригородные населенные пункты: с. Ембаево, д. Тураева, д. Ожогина, д. Патрушева, п. Московский, д. Падерина, с. Луговое, д. Дербыши, с. Яр, п. Источник, д. Дударева, п. Андреевский, – с 30 апреля по 3 мая (включительно) и с 7 по 10 мая (включительно) – по графикам выходных дней»отмечается в сообщении перевозчика.

Ранее Тюменьгортранс сообщал, что в связи с ремонтом развязки на Московском тракте с 28 апреля изменится расписание маршрута №9.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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