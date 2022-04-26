С 30 апреля по 3 мая тюменские автобусы будут работать по графику выходных дней

«На маршрутах, следующих в спальные районы города, а также пригородные населенные пункты: с. Ембаево, д. Тураева, д. Ожогина, д. Патрушева, п. Московский, д. Падерина, с. Луговое, д. Дербыши, с. Яр, п. Источник, д. Дударева, п. Андреевский, – с 30 апреля по 3 мая (включительно) и с 7 по 10 мая (включительно) – по графикам выходных дней»отмечается в сообщении перевозчика.