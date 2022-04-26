Регоператор «ТЭО»: рассказываем о периодичности вывоза ТКО летом

Контейнерные площадки обслуживают согласно требованиям санитарных норм и правил. Так, при среднесуточной температуре наружного воздуха в течение трех суток от +4 градусов и ниже, ТКО из контейнеров вывозится не реже одного раза в течение трех суток. А в тёплую погоду, согласно требованиям СанПиН, периодичность увеличивается: опустошать баки необходимо каждый день. Эта же периодичность распространяется и на территории, где мешочный сбор отходов.
Не залежатся в местах сбора и крупногабаритные отходы: их вывезут по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.
Единственное, что может помешать ежедневной работе мусоровоза – отсутствие дороги. К сожалению, это распространенная сезонная проблема: на протяжении нескольких дней в некоторые населённые пункты региона можно проехать только на миниатюрном легковом автомобиле или велосипеде. Местных жителей просят не волноваться, транспортная доступность проверяется ежедневно и отходы будут вывезены при первой возможности.
«С приходом весны меняется не только график вывоза ТКО, но и состав отходов. Напоминаем жителям Тюменской области, что чистота площадки зависит как от работы дворника и экипажа мусоровоза, так и от нас самих. Если необходимо выбросить сезонный мусор, пожалуйста, делайте это аккуратно, его вывезет не мусоровоз, а отдельная спецтехника»– подчеркнули в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
В компании отметили, что листва после уборки на придомовой территории не разлетится по округе, если её сложить в специальный мешок, а ветки можно защитить от ветра – перевязав. Не стоит размещать сезонные отходы в контейнеры для ТКО – это вызовет преждевременное переполнение ёмкостей и будет некуда выбросить домашний мусор. Отходы от субботника следует размещать в специальном бункере или отсеке для крупногабарита, а если их рядом нет – возле контейнерной площадки.