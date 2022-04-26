Регоператор «ТЭО»: рассказываем о периодичности вывоза ТКО летом

В компании отметили, что листва после уборки на придомовой территории не разлетится по округе, если её сложить в специальный мешок, а ветки можно защитить от ветра – перевязав. Не стоит размещать сезонные отходы в контейнеры для ТКО – это вызовет преждевременное переполнение ёмкостей и будет некуда выбросить домашний мусор. Отходы от субботника следует размещать в специальном бункере или отсеке для крупногабарита, а если их рядом нет – возле контейнерной площадки.