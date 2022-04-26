Разгадана история найденного скелета в пруду Студенческом в Тюмени

«Его близкий знакомый в ходе досудебного следствия сообщил, что 25.09.1998 года Николай К. со своей знакомой, 1977 года рождения, приятно проводили время в автомобиле ВАЗ, 1981 года выпуска, возле пруда „Студенческий“. Они долго разговаривали, выпивали, слушали музыку, а потом задремали»сообщили в ведомстве.