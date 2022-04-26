nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Разгадана история найденного скелета в пруду Студенческом в Тюмени

26 апреля 10:27
Фото: 1Mi
Тюменским следователям удалось выяснить обстоятельства смерти женщины, чьи останки были найдены прошлой весной в затонувшей в Студенческом пруду «шестерке». Однако привлечь виновника трагедии к ответственности так и не удалось.

Как рассказали в пресс-службе судебной системы Тюменской области, Ленинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая К., 1966 года рождения, так как в июне 2018 года мужчина умер. Ранее следователи доказали его причастность к трагическому событию 23-летней давности, сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

Мужчину обвиняли в причинении смерти по неосторожности.

«Его близкий знакомый в ходе досудебного следствия сообщил, что 25.09.1998 года Николай К. со своей знакомой, 1977 года рождения, приятно проводили время в автомобиле ВАЗ, 1981 года выпуска, возле пруда „Студенческий“. Они долго разговаривали, выпивали, слушали музыку, а потом задремали»сообщили в ведомстве.

Когда Николай проснулся, то увидел, что автомобиль тонет. Сначала он пытался разбудить подругу, но не смог. Ему удалось выбраться из машины, девушка утонула.

Уголовное дело было прекращено.

Материалы по теме
В тюменском пруду обнаружили автомобиль со скелетом внутри
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25