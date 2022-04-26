Разгадана история найденного скелета в пруду Студенческом в Тюмени

Как рассказали в пресс-службе судебной системы Тюменской области, Ленинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая К., 1966 года рождения, так как в июне 2018 года мужчина умер. Ранее следователи доказали его причастность к трагическому событию 23-летней давности, сообщает пресс-служба судов Тюменской области.
Мужчину обвиняли в причинении смерти по неосторожности.
«Его близкий знакомый в ходе досудебного следствия сообщил, что 25.09.1998 года Николай К. со своей знакомой, 1977 года рождения, приятно проводили время в автомобиле ВАЗ, 1981 года выпуска, возле пруда „Студенческий“. Они долго разговаривали, выпивали, слушали музыку, а потом задремали»сообщили в ведомстве.
Когда Николай проснулся, то увидел, что автомобиль тонет. Сначала он пытался разбудить подругу, но не смог. Ему удалось выбраться из машины, девушка утонула.
Уголовное дело было прекращено.