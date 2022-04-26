Порнозвезда из Тюмени Лола Тейлор приняла участие в турнире по единоборствам

«Участвовала в „Epic Faiting“. Было прикольно», — поделилась впечатлениями Любовь Бушуева.
Тюменка вышла на ринг с Еленой Берковой, бывшей участницей проекта «Дом 2». Выпуска с боем двух порноактрис еще нет, но Лола Тейлор обещала опубликовать видеоблог в ближайшее время. Поклонники звезды уже ждут видеозапись.
К посту о том, что Бушуева будет драться на турнире, она приложила фотографии и видео со съемок. На одной из видеозаписей Лолу Тейлор перед боем поддерживал известный шоумен Никита Джигурда.