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Порнозвезда из Тюмени Лола Тейлор приняла участие в турнире по единоборствам

26 апреля 06:12
Фото: Лола Тейлор в Телеграм
Обложка будущего влога Бушуевой.
Тюменская порноактриса Любовь Бушуева, она же Лола Тейлор, поучаствовала в турнире по смешанным единоборствам. Женщина поделилась фотографиями с площадки в социальных сетях, а также обещала опубликовать видеоблог об этом событии.
Сюжет
Драка

«Участвовала в „Epic Faiting“. Было прикольно», — поделилась впечатлениями Любовь Бушуева.

Тюменка вышла на ринг с Еленой Берковой, бывшей участницей проекта «Дом 2». Выпуска с боем двух порноактрис еще нет, но Лола Тейлор обещала опубликовать видеоблог в ближайшее время. Поклонники звезды уже ждут видеозапись.

Фото: Личная страница Любови Бушуевой во ВКонтакте.

К посту о том, что Бушуева будет драться на турнире, она приложила фотографии и видео со съемок. На одной из видеозаписей Лолу Тейлор перед боем поддерживал известный шоумен Никита Джигурда.

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