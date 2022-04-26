Подрядчики уже почти 17 лет строят ЖК Ammonite в центре Тюмени

В Тюмени один из самых обсуждаемых и скандальных долгостроев – ЖК Ammonite на улице Профсоюзной, 56. Жилое здание строят уже почти 17 лет в центре города, но окончание работ пока не видно. Более того, горожане не ждут, что проект скоро закончат.

Большая часть сооружения уже готова, но дом до сих пор не могут ввести в эксплуатацию из-за постоянных проблем с финансированием. «Сколько ж можно его строить? Это что вообще? Я еще в садик ходила он строился»отметила тюменка Ирина Ш. в сервисе отзывов на 2ГИС. На данный момент ООО «Транспромжилстрой-2005» постоянно переносит сроки сдачи объекта. Работы по объекту производились с большими перерывами разными подрядчиками. Стоит отметить, что за это время стоимость квадратного метра в центре города заметно увеличилась. Материалы по теме Антирейтинг крупнейших застройщиков Тюмени Обманут ли дольщиков тюменские застройщики? В Тюмени четыре застройщика перенесли сроки сдачи новых квартир