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Подрядчики уже почти 17 лет строят ЖК Ammonite в центре Тюмени

26 апреля 12:18
Фото: Яндекс-Карты
В Тюмени один из самых обсуждаемых и скандальных долгостроев – ЖК Ammonite на улице Профсоюзной, 56. Жилое здание строят уже почти 17 лет в центре города, но окончание работ пока не видно. Более того, горожане не ждут, что проект скоро закончат.

Большая часть сооружения уже готова, но дом до сих пор не могут ввести в эксплуатацию из-за постоянных проблем с финансированием.

«Сколько ж можно его строить? Это что вообще? Я еще в садик ходила он строился»отметила тюменка Ирина Ш. в сервисе отзывов на 2ГИС.

На данный момент ООО «Транспромжилстрой-2005» постоянно переносит сроки сдачи объекта. Работы по объекту производились с большими перерывами разными подрядчиками. Стоит отметить, что за это время стоимость квадратного метра в центре города заметно увеличилась.

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