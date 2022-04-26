На 76% больше тюменцев начали интересоваться арендой загородных коттеджей

За апрель также повысился интерес тюменцев к краткосрочной аренде квартир. Местные жители на 20% чаще стали искать объявления о сдаче в аренду. Стабильно горожане ищут однокомнатные и двухкомнатные квартиры чаще, чем помещения большей площади. В среднем по региону суточная аренда обойдется желающим в 1,5 тысячи рублей.