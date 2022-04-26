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На 76% больше тюменцев начали интересоваться арендой загородных коттеджей

26 апреля 09:02
Фото: 1Mi
Перед майскими праздниками жители Тюменской области ищут места для отдыха. В связи с этим спрос на загородную недвижимость вырос на 76%, сообщает «Авито недвижимость». Тюменцы также стали чаще искать квартиры в краткосрочную аренду.

Загородной недвижимостью перед праздниками интересоваться начали по всей России — рост составил 88%. Граждане чаще стали искать объявления о краткосрочной аренде дач, коттеджей и таунхаусов.

За последний месяц спрос на загородное жилье в Тюменской области увеличился на 76%, а за год — +49%. Средняя стоимость аренды коттеджа на сутки равняется 8 тысяч рублей.

За апрель также повысился интерес тюменцев к краткосрочной аренде квартир. Местные жители на 20% чаще стали искать объявления о сдаче в аренду. Стабильно горожане ищут однокомнатные и двухкомнатные квартиры чаще, чем помещения большей площади. В среднем по региону суточная аренда обойдется желающим в 1,5 тысячи рублей.

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