Две репетиции парада к 9 Мая пройдут в Тюмени

«4 и 6 мая на Центральной площади в Тюмени с 19:30 будут проходить репетиции», — уточнили в Информцентре.
В преддверии Дня Победы отрепетируют не только торжественное прохождение военных, но и проход парадных расчетов гарнизона и сводного духового оркестра.
Жители Тюмени уже два года не могли привычно отпраздновать 9 Мая из-за коронавирусных ограничений. К счастью, в этом году праздник состоится в очном формате. По городу пройдет «Бессмертный полк», участники будут собираться у колонны «Город трудовой доблести» 9 мая в 9 часов утра.
Готовится и украшение областной столицы к празднику. Будут украшены остановки, опоры освещения, расставят арт-объекты и фотозоны.