Две репетиции парада к 9 Мая пройдут в Тюмени

Жители Тюмени уже два года не могли привычно отпраздновать 9 Мая из-за коронавирусных ограничений. К счастью, в этом году праздник состоится в очном формате. По городу пройдет «Бессмертный полк», участники будут собираться у колонны «Город трудовой доблести» 9 мая в 9 часов утра.