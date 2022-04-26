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Две репетиции парада к 9 Мая пройдут в Тюмени

26 апреля 07:04
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Торжественное прохождение войск в честь 9 Мая дважды отрепетируют в Тюмени, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. Репетиции состоятся вечером 4 и 6 мая.
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Тюмень

«4 и 6 мая на Центральной площади в Тюмени с 19:30 будут проходить репетиции», — уточнили в Информцентре.

В преддверии Дня Победы отрепетируют не только торжественное прохождение военных, но и проход парадных расчетов гарнизона и сводного духового оркестра.

Жители Тюмени уже два года не могли привычно отпраздновать 9 Мая из-за коронавирусных ограничений. К счастью, в этом году праздник состоится в очном формате. По городу пройдет «Бессмертный полк», участники будут собираться у колонны «Город трудовой доблести» 9 мая в 9 часов утра.

«Бессмертный полк» пройдет по улицам Тюмени после двухлетнего перерыва
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Готовится и украшение областной столицы к празднику. Будут украшены остановки, опоры освещения, расставят арт-объекты и фотозоны.

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