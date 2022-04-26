билайн запускает новую игру «Карта сокровищ»: клиенты могут выиграть скидки

Каждый день игрокам доступно определенное количество попыток. За победу игроки получают очки, которые определяют положение игрока в общей турнирной таблице.
В зависимости от количества полученных очков участники могут претендовать на ценные призы:
Светлана Кирсанова, Исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу:
«Геймификация — новое и очень интересное для нас направление.«Карту сокровищ», как и предыдущие игры, что были доступны в мобильном приложении билайна, разрабатывает наша внутренняя студия. Мы гордимся, что в команде билайна появились и успешно развиваются такие компетенции».
«Карта сокровищ» уже доступна игрокам — ostrov.beeline.ru. Не забудьте обновить приложение билайн (12+) до последней версии.