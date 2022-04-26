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Агент Рассказова поделился, почему его подопечный не уехал в европейский клуб

26 апреля 19:32
Фото: pixabay.com
Агент защитника красно-белых Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис заявил, что его клиент имел на руках несколько предложений из Европы, однако усложнившаяся международная обстановка не позволила игроку покинуть столичную команду.

Таким образом, футболист пока остается в рядах красно-белых, продолжая борьбу за место в стартовом составе после восстановления от травмы, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на телеканал "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 20 встречах во всех клубных турнирах, в которых ему ни разу не удалось отличиться. Осенью 2021 года Николай запомнился своими фатальными ошибками преимущественно в матчах Лиги Европы, что не помешало "Спартаку" занять первое место в своей группе и напрямую выйти в 1/8 финала турнира. Сыграть команде в плей-офф так и не удалось в связи с отстранением российских клубов от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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