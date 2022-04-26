Агент Рассказова поделился, почему его подопечный не уехал в европейский клуб

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 20 встречах во всех клубных турнирах, в которых ему ни разу не удалось отличиться. Осенью 2021 года Николай запомнился своими фатальными ошибками преимущественно в матчах Лиги Европы, что не помешало "Спартаку" занять первое место в своей группе и напрямую выйти в 1/8 финала турнира. Сыграть команде в плей-офф так и не удалось в связи с отстранением российских клубов от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА.