Абитуриенты из Тюменской области пройдут предварительные прослушивания у мастеров

Самые достойные кандидаты, прошедшие испытание, будут рекомендованы для поступления в ГИТИС.
Предварительные онлайн-прослушивания на актерский факультет ГИТИСа будут проходить в течение двух дней — 19 мая (с 13.00 до 21.00 часов) и 20 мая (с 13.00 до 21.00 часов). На конкурс приглашаются ребята, которые хотят поступить в театральный ВУЗ и связать свою жизнь со сценой. Оценивать поступающих будет преподаватель ГИТИСа, актер театра и кино Алексей Калинин.
Чтобы принять участие, нужно обязательно пройти регистрацию по ссылке – количество мест на прослушивания ограничено. После этого каждый участник получит приглашение на творческую встречу и индивидуальное время для прослушиваний. Участие в проекте бесплатное.
Участниками прослушиваний могут стать воспитанники и выпускники музыкальных школ, кружков и студий Тюменской области от 15 до 18 лет. Ребятам, планирующим участие в прослушиваниях, необходимо подготовить выступление – прочитать стихотворение, прозаический отрывок, басню. На выступление каждого абитуриента выделяется 10 минут.
Кроме того, перед началом прослушивания 19 мая Алексей Калинин проведет онлайн-лекцию для детей, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях — всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства, а также на абитуриентов, принимающих участие в кастинге. Он расскажет о том, как выбирать репертуар, готовиться к экзаменам и чувствовать себя увереннее.
«У Тюмени богатые театральные традиции. Много талантливых актеров театра и кино из нашего города знает вся страна - Татьяна Абрамова, Григорий Сиятвинда, Вячеслав Воскресенский. На протяжении многих лет Тюменский государственный институт культуры выпускает успешных артистов, а наш драматический театр является самым крупным в России. Несомненно, в Тюменской области много ребят, достойных учиться в ГИТИСе. В этом году нашему региону повезло – попробовать свои силы в крупнейший театральный вуз страны абитуриенты могут, не выходя из дома. А главное, формат онлайн-прослушивания позволяет ребятам минимизировать волнение перед педагогом и быстрее приблизиться к своей мечте стать артистом», — отметила директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
О проекте «Поколение М»
«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.
При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.
Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.
О ГИТИСе
Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший театральный вуз Европы. Больше 1 600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа обучаются сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, эстрады, сценографии и продюсерском.