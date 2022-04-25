В Тюмени загорелся дом на Пышминской

Отметим, за минувшие выходные в Тюмени также зарегистрированы пожар в котельной частного дома на ул. Калужская, 80, в подвальном помещении частного дома по ул. Локомотивной, 26. А в Восточном округе, у дома № 38 по ул. Боровской на площади 800 кв. м загорелась трава.