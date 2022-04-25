В Тюмени загорелся дом на Пышминской

По предварительным данным, загорелась кровля строения. На тушение огня было привлечено 5 единиц техники и 18 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.
В настоящее время пожар локализован, ситуация находится под контролем ведомства. Угрозы соседним жилым домам и расположенной неподалёку гимназии № 83 нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.
Отметим, за минувшие выходные в Тюмени также зарегистрированы пожар в котельной частного дома на ул. Калужская, 80, в подвальном помещении частного дома по ул. Локомотивной, 26. А в Восточном округе, у дома № 38 по ул. Боровской на площади 800 кв. м загорелась трава.
Ранее «Наш Город» писал, что 20 апреля в Тюмени загорелся небольшой частный дом. Большая часть дома обгорела, но строение удалось спасти. А ранее, 16 апреля, пожар произошел в деревне Глубокой Бердюжского района. Загорелось несколько построек. Огонь уничтожил 5 жилых домов из 9.