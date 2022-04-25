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В Тюмени загорелся дом на Пышминской

25 апреля 07:03
Фото: «НашГород»
Пожар в нежилом доме, расположенном по адресу улица Пышминская, 211, случился сегодня утром в Тюмени. Огонь можно было наблюдать с разных точек южной и восточной частей города. Тюменцы в соцсетях предполагали, что возгорание строения произошло не случайно.
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Тюмень

По предварительным данным, загорелась кровля строения. На тушение огня было привлечено 5 единиц техники и 18 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

Фото: «НашГород»

В настоящее время пожар локализован, ситуация находится под контролем ведомства. Угрозы соседним жилым домам и расположенной неподалёку гимназии № 83 нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

Отметим, за минувшие выходные в Тюмени также зарегистрированы пожар в котельной частного дома на ул. Калужская, 80, в подвальном помещении частного дома по ул. Локомотивной, 26. А в Восточном округе, у дома № 38 по ул. Боровской на площади 800 кв. м загорелась трава.

Ранее «Наш Город» писал, что 20 апреля в Тюмени загорелся небольшой частный дом. Большая часть дома обгорела, но строение удалось спасти. А ранее, 16 апреля, пожар произошел в деревне Глубокой Бердюжского района. Загорелось несколько построек. Огонь уничтожил 5 жилых домов из 9.

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