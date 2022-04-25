В Тюмени сошли с рельсов три вагона на станции Войновка

«Наш Город» писал, что в конце января в регионе локомотив пассажирского состава съехал с рельс из-за дефекта колесной пары. Кроме того, в начале года на станции Тюмень горел вагон электропоезда. Пассажиров внутри не было, состав находился в тупике.