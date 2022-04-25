В Тюмени сошли с рельсов три вагона на станции Войновка

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сайт СК РФ по Тюменской области.
В прошлом году летом произошла утечка азотной кислоты в одной из цистерн РЖД, прокуратура до последнего не называла вещество, которое попало атмосферу. В районе Войновки живёт несколько десятков тысяч человек.
«Наш Город» писал, что в конце января в регионе локомотив пассажирского состава съехал с рельс из-за дефекта колесной пары. Кроме того, в начале года на станции Тюмень горел вагон электропоезда. Пассажиров внутри не было, состав находился в тупике.