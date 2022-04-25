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В Тюмени на этой неделе потеплеет до + 23

25 апреля 02:00
Фото: 1Mi
В Тюмень на этой неделе придет лето — воздух в областной столице прогреется до + 23. В понедельник в областной столице, по данным Гисметео, ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров покажут + 12 + 14 в светлое время суток и + 3 + 6 в ночные часы.
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Тюмень

Во вторник, 26 апреля. в Тюмени ожидается до + 13 + 17 днем и + 4 + 9 ночью. День пройдет без осадков.

В среду, несмотря на пасмурную и ветренную погоду, воздух прогреется к полудню до + 19 + 23, ночью столбики термометров покажут + 10 + 15. В четверг, 28 апреля, ожидается переменная облачность и +10 + 12 в темное время суток, до + 19 + 21 в дневные часы.

В пятницу резко похолодает — температура воздуха в этот день составит + 2 +4 ночью и + 9 +14 днем. В субботу и воскресенье, 30 апреля и 1 мая, столбики термометров не поднимутся выше 0 + 3 в темное время суток и + 8 + 9 днем. Осадки в эти дни маловероятны.

#Новости#Тюмень#Погода#Валентина Бурнашева#Общество
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