В Тюмени на этой неделе потеплеет до + 23

В пятницу резко похолодает — температура воздуха в этот день составит + 2 +4 ночью и + 9 +14 днем. В субботу и воскресенье, 30 апреля и 1 мая, столбики термометров не поднимутся выше 0 + 3 в темное время суток и + 8 + 9 днем. Осадки в эти дни маловероятны.