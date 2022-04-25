В Тюмени на этой неделе потеплеет до + 23

Во вторник, 26 апреля. в Тюмени ожидается до + 13 + 17 днем и + 4 + 9 ночью. День пройдет без осадков.
В среду, несмотря на пасмурную и ветренную погоду, воздух прогреется к полудню до + 19 + 23, ночью столбики термометров покажут + 10 + 15. В четверг, 28 апреля, ожидается переменная облачность и +10 + 12 в темное время суток, до + 19 + 21 в дневные часы.
В пятницу резко похолодает — температура воздуха в этот день составит + 2 +4 ночью и + 9 +14 днем. В субботу и воскресенье, 30 апреля и 1 мая, столбики термометров не поднимутся выше 0 + 3 в темное время суток и + 8 + 9 днем. Осадки в эти дни маловероятны.