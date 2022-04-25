В Туре утонул пенсионер МЧС, катаясь на своей лодке

В минувшие выходные в Тюмени из Туры спасатели вытащили тело мужчины. Погибшим оказался 77-летний пенсионер, ранее служивший в МЧС.
В пресс-службе ТОСЭР, рассказали «Нашему городу», что районе улицы Береговой было найдено тело мужчины 1945-го года рождения. Водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования привлекались по запросу отдела полиции № 6.
Тюменец без вести пропал со своей лодки еще 18 апреля. Об исчезновении мужчины сообщила его жена, с которой они находились на лодке.
В ночь исчезновения пенсионера супруги вместе выпивали. Утром женщина обнаружила, что мужчина пропал и вызвала спасателей. Но тюменца так и не удалось найти.
К поискам мужчины полицейские из ОП-6 привлекали местных рыбаков, которые с помощью эхолота обнаружили предмет с контурами человеческого тела. Полицейские передали координаты спасателям, а те достали тело 25 апреля.
По основной версии произошел несчастный случай с пенсионером, скорее всего, он в темноте упал в воду и утонул. Причину смерти установят эксперты.