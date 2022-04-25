В Туре утонул пенсионер МЧС, катаясь на своей лодке

77-летний мужчина пропал без вести в ночь на 18 апреля со своей лодки. Поиски не дали никаких результатов. Его тело, спустя неделю, случайно обнаружили рыбаки, обследуя дно с помощью эхолота, и обратились к спасателям.

Сюжет Тюмень