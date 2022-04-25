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В Туре утонул пенсионер МЧС, катаясь на своей лодке

25 апреля 09:16
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
77-летний мужчина пропал без вести в ночь на 18 апреля со своей лодки. Поиски не дали никаких результатов. Его тело, спустя неделю, случайно обнаружили рыбаки, обследуя дно с помощью эхолота, и обратились к спасателям.
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Тюмень

В минувшие выходные в Тюмени из Туры спасатели вытащили тело мужчины. Погибшим оказался 77-летний пенсионер, ранее служивший в МЧС.

В пресс-службе ТОСЭР, рассказали «Нашему городу», что районе улицы Береговой было найдено тело мужчины 1945-го года рождения. Водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования привлекались по запросу отдела полиции № 6.

Тюменец без вести пропал со своей лодки еще 18 апреля. Об исчезновении мужчины сообщила его жена, с которой они находились на лодке.

В ночь исчезновения пенсионера супруги вместе выпивали. Утром женщина обнаружила, что мужчина пропал и вызвала спасателей. Но тюменца так и не удалось найти.

К поискам мужчины полицейские из ОП-6 привлекали местных рыбаков, которые с помощью эхолота обнаружили предмет с контурами человеческого тела. Полицейские передали координаты спасателям, а те достали тело 25 апреля.

По основной версии произошел несчастный случай с пенсионером, скорее всего, он в темноте упал в воду и утонул. Причину смерти установят эксперты.

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#Новости#ТОСЭР#Тюмень#Юлия Николаева#Происшествия
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