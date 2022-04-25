В Тобольске на производстве «ЗапСибНефтехима» погиб человек

По версии следствия, трагедия произошла в Тобольске, 24 апреля 2022 года около 16 часов. Во время проведения ремонтных работ на участке установки компримирования и газоразделения производства пиролиз на территории предприятия, загорелся фильтр компрессора этилена. В результате чего погиб 33-летний работник, а второй 37-летний сотрудник с множественными телесными повреждениями и ожогами был доставлен в ОКБ № 3 Тобольска, где в настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую помощь.