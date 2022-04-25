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В Тобольске на производстве «ЗапСибНефтехима» погиб человек

25 апреля 07:39
Фото: 1Mi
Один человек погиб и один пострадал в результате ЧП, случившегося на производстве компании «ЗапСибНефтехим» в минувшее воскресенье, 24 апреля. Во время происшествия рабочие занимались ремонтом оборудования.

По версии следствия, трагедия произошла в Тобольске, 24 апреля 2022 года около 16 часов. Во время проведения ремонтных работ на участке установки компримирования и газоразделения производства пиролиз на территории предприятия, загорелся фильтр компрессора этилена. В результате чего погиб 33-летний работник, а второй 37-летний сотрудник с множественными телесными повреждениями и ожогами был доставлен в ОКБ № 3 Тобольска, где в настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 33-летнего работника промышленного предприятия по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время расследованием причин произошедшего занимается комиссия с участием надзорных органов и служб предприятия.

Производства нефтегазохимического комплекса продолжают работать в текущем режиме. Рисков для экологии и персонала нет.

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