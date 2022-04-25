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В какие дни мая отдыхают тюменцы, глэмпинг за 25 млн рублей, ДТП с грузовиком

25 апреля 16:45
Фото: 1Mi
В этом году тюменцы будут отдыхать 1-3 и 7–10 мая. Стоит отметить, что и в последний день апреля у жителей региона будет выходной в соответствие с статьей 112 Трудового кодекса РФ.
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Тюмень

Стало известно, в какие дни мая тюменцы будут отдыхать

Как сообщает Оперативный штаб Тюменской области, жители региона в мае будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. У тюменцев 30 апреля также будет выходным днем.

Стоит отметить, что в случае совпадения выходного и праздничного дней граждане получат перенос и смогут отдохнуть в рабочий день. Однако этот момент не прописан в постановлении Правительства РФ 30 апреля.

Напомним, что в праздничные дни в Тюменской области будут раздавать Георгиевские ленты, всего таких приготовили сотни тысяч. В Тюмени планируют раздать 50 тысяч лент.

Под Тюменью продают глэмпинг за 25 млн рублей

В Перевалово располагается глемпинг, который выставили на продажу. Как отмечают в ГК «Денова», этот готовый бизнес окупится за 60 месяцев. В глэмпинге работают два человека. Будущему владельцу придется заплатить 25 миллионов рублей.

В зоне отдыха есть два дома с панорамными окнами, к ним проведено водоснабжение, также есть электричество. В придомовых зонах есть костры и установлена мебель. Гэмпинг работает полтора года.

Напомним, что глэмпинг — это одна из разновидностей кэмпинга. Она объединяет в себе отдых на природе с «роскошью» отелей. Для отдыхающих подготовлены двуспальные кровати, кухонные принадлежности, туалет и душ, чтобы создать комфортные условия.

На трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с грузовиком

Как сообщают в региональном Управлении ГИБДД, на 59-м километре дороги Тюмень — Омск произошла серьезная авария. Известно, что столкнулись легковой автомобиль «Датцун» и большегруз «Манн» с полуприцепом.

Предварительно, легковушка выехала на встречную полосу и «протаранила» грузовик. В результате столкновения пострадали 4 человека, двое из них получили тяжелые травмы.

Из-за произошедшего движение по трассе было ограничено — закрыли одну полосу. На второй ввели реверсивное движение. Пробки на этом участке трассы составляют около 1,8 километров.

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