nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские взрывотехники обезвредили сразу два снаряда

25 апреля 12:09
Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области
В Казанском и Тобольском районах Тюменской области взрывотехники ОМОН Росгвардии нашли и уничтожили два снаряда, сообщают представители ведомства. Ими оказались осколочно-фугасный артиллерийский и авиационный снаряды.

«Вблизи деревни Новопокровка Казанского района специалисты ОМОН с соблюдением необходимых мер безопасности уничтожили 75-мм осколочно-фугасный артиллерийский снаряд времен гражданской войны со следами сильной коррозии, а в деревни Тоболтура - 55-мм авиационный фугасный снаряд, предположительно 40-х годов прошлого столетия»отметили в ведомстве.

В декабре прошлого года в Тобольске взрывотехники обезвредили 82-мм минометный снаряд. Отмечалось, что ему более 100 лет. Похожие случаи происходят и около областной столицы.

Материалы по теме
В Тобольске нашли 100-летний минометный снаряд
#Новости#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25