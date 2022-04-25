Тюменские взрывотехники обезвредили сразу два снаряда

«Вблизи деревни Новопокровка Казанского района специалисты ОМОН с соблюдением необходимых мер безопасности уничтожили 75-мм осколочно-фугасный артиллерийский снаряд времен гражданской войны со следами сильной коррозии, а в деревни Тоболтура - 55-мм авиационный фугасный снаряд, предположительно 40-х годов прошлого столетия»отметили в ведомстве.
В декабре прошлого года в Тобольске взрывотехники обезвредили 82-мм минометный снаряд. Отмечалось, что ему более 100 лет. Похожие случаи происходят и около областной столицы.