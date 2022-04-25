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Тюменец сжег свою машину, чтобы она не досталась приставам

25 апреля 08:29
Фото: Скриншот видеозаписи из ЧС-Тюмень
По информации «Нашего города», на парковке у торгового центра «Фаворит» мужчина облил бензином и поджег свою машину, чтобы ее не смогли арестовать судебные приставы. В результате автомобиль сгорел дотла. Тюменцу грозит уголовное дело.
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Тюмень

Прохожие сняли видео, как на парковке у ТРЦ «Фаворит» полыхает автомобиль Ford. Как удалось выяснить «Нашему городу» причиной пожара стал поджог, который совершил владелец иномарки. На месте происшествия работали сотрудники ФССП, полиции и МЧС.

В результате инцидента автомобиль полностью сгорел. Очевидцы сообщают, что пожар сопровождался звуками, похожими на взрывы.

Задержать тюменца на месте происшествия не удалось. Сейчас полиция разыскивает мужчину. В пресс-службе ФССП по Тюменской области обещали предоставить позднее более полную информацию об инциденте.

Подобные случаи неоднократно случались в других городах, когда должники уничтожали свое имущество, чтобы его не смогли забрать судебные приставы для продажи. За данный поступок тюменцу может грозить уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Уничтожение имущество», а также по более тяжкой статье за совершение преступления общеопасным способом.

Это не первый пожар, случившийся сегодня в городе. Утром на улице Пышминской загорелся нежилой дом. его возгорание можно было наблюдать с разных точек южной и восточной частей горорда.

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#Новости#Тюмень#Судебные приставы#Юлия Николаева#Происшествия
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