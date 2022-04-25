Тюменец сжег свою машину, чтобы она не досталась приставам

Подобные случаи неоднократно случались в других городах, когда должники уничтожали свое имущество, чтобы его не смогли забрать судебные приставы для продажи. За данный поступок тюменцу может грозить уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Уничтожение имущество», а также по более тяжкой статье за совершение преступления общеопасным способом.