Тюменец сжег свою машину, чтобы она не досталась приставам

Прохожие сняли видео, как на парковке у ТРЦ «Фаворит» полыхает автомобиль Ford. Как удалось выяснить «Нашему городу» причиной пожара стал поджог, который совершил владелец иномарки. На месте происшествия работали сотрудники ФССП, полиции и МЧС.
В результате инцидента автомобиль полностью сгорел. Очевидцы сообщают, что пожар сопровождался звуками, похожими на взрывы.
Задержать тюменца на месте происшествия не удалось. Сейчас полиция разыскивает мужчину. В пресс-службе ФССП по Тюменской области обещали предоставить позднее более полную информацию об инциденте.
Подобные случаи неоднократно случались в других городах, когда должники уничтожали свое имущество, чтобы его не смогли забрать судебные приставы для продажи. За данный поступок тюменцу может грозить уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Уничтожение имущество», а также по более тяжкой статье за совершение преступления общеопасным способом.
Это не первый пожар, случившийся сегодня в городе. Утром на улице Пышминской загорелся нежилой дом. его возгорание можно было наблюдать с разных точек южной и восточной частей горорда.