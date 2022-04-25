Тюменец, переломавший тело брата во время ссоры, получил условный срок

Обидевшись на брата, Александр, владевший специальными приемами борьбы, схватил Григория руками сзади в замок, поднял и с силой бросил на пол головой вниз. Ударившись, мужчина на 30-40 секунд потерял сознание, а как пришел в себя, доковылял до соседнего магазина и рассказал продавцу, что ему плохо. Женщина вызвала скорую помощь.