nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменец, переломавший тело брата во время ссоры, получил условный срок

25 апреля 10:10
Фото: 1Mi
Мужчина, владеющий специальными приемами борьбы, применил к родственнику всего один захват и в результате нанес ему множественные переломы тела и грудных позвонков, из-за чего пострадавший потерял сознание. Инцидент произошел прошлым летом, однако свой вердикт по нему суд вынес только сейчас.

В Тюменском районе осудили 33-летнего сварщика Александра Швеца, переломавшего своего брата. Мужчина нанес множественные переломы тела и грудных позвонков, применив к родственнику силовой прием из борьбы.

Как рассказали в пресс-службе судебной системы Тюменской области, днем 8 июля прошлого года Александр приехал в поселок Винзили в гости к брату Григорию. Мужчины крепко выпили, и поссорились. Из-за этого хозяин дома начал выталкивать родственника за порог.

Обидевшись на брата, Александр, владевший специальными приемами борьбы, схватил Григория руками сзади в замок, поднял и с силой бросил на пол головой вниз. Ударившись, мужчина на 30-40 секунд потерял сознание, а как пришел в себя, доковылял до соседнего магазина и рассказал продавцу, что ему плохо. Женщина вызвала скорую помощь.

Как заключил судмедэксперт, в результате ссоры Григорию был причинен тяжкий вред здоровью. Суд приговорил Александра к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Материалы по теме
После пьяной ссоры с товарищем тюменец не нашёл ключи от своего автоТоболячка во время пьяной ссоры ударила сожителя ножом в шею
#Новости#Юлия Николаева#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25