Тюменец, переломавший тело брата во время ссоры, получил условный срок

В Тюменском районе осудили 33-летнего сварщика Александра Швеца, переломавшего своего брата. Мужчина нанес множественные переломы тела и грудных позвонков, применив к родственнику силовой прием из борьбы.
Как рассказали в пресс-службе судебной системы Тюменской области, днем 8 июля прошлого года Александр приехал в поселок Винзили в гости к брату Григорию. Мужчины крепко выпили, и поссорились. Из-за этого хозяин дома начал выталкивать родственника за порог.
Обидевшись на брата, Александр, владевший специальными приемами борьбы, схватил Григория руками сзади в замок, поднял и с силой бросил на пол головой вниз. Ударившись, мужчина на 30-40 секунд потерял сознание, а как пришел в себя, доковылял до соседнего магазина и рассказал продавцу, что ему плохо. Женщина вызвала скорую помощь.
Как заключил судмедэксперт, в результате ссоры Григорию был причинен тяжкий вред здоровью. Суд приговорил Александра к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.